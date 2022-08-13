Анкара, , 20:34 — REGNUM Позиции на мировом рынке вооружения и энергоресурсов укрепляет Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 13 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северной провинции Чорум.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, из разряда импортеров вооружения Турция вышла только за последние два десятилетия. Эрдоган отметил, что импортозависимость страны в сфере обороны снизилась до минимума.

«Наши усилия (властей Турции) не ограничиваются лишь оборонной сферой, — сказал Эрдоган. — Важные шаги предпринимаются в энергетической области».

По его словам, Турция предпринимает «стратегические шаги» по обеспечению своей энергетической безопасности, в то время как представители стран ЕС серьезно обеспокоены предстоящей зимой.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что турецкая сторона не допустит сбоев в строительстве первой в стране атомной станции «Аккую».