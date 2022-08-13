Минск, 13 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Несмотря на действующий режим санкций, Белоруссия продолжает торговать с ЕС и США. Об этом 13 августа сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

По его словам, ранее официальный Минск планировал развивать экспорт по принципу «треть поставок в ЕАЭС, треть в ЕС и треть в страны дальней дуги», однако введение Западом санкций против Белоруссии внесли коррективы в эти планы. Это, однако, не значит, что белорусские власти «складывают все экспортные ресурсы в одну корзину», подчеркнул Головченко.

Он отметил, что в последнее время была проведена «титаническая работа» по снятию барьеров для поступления белорусских товаров на российский рынок. «Именно поэтому мы ставим задачу по выходу в этом году по примерно 40-процентному увеличению экспорта в РФ и другие страны ЕАЭС. Но при этом никто рынки в Европе и Америке со счетов не сбрасывает», — приводит слова Головченко БелТА.

«Несмотря на введение этими государствами эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций (деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения), мы все равно продолжаем торговать с Евросоюзом. При этом с некоторыми странами у нас за первое полугодие экспорт даже вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Польша, Чехия, Испания и еще несколько государств увеличили закупку нашей продукции», — утверждает премьер Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны используют санкционный режим против белорусских товаров. При этом эти товары регулярно появляются на рынках государств ЕС, несмотря на то, что товарооборот между Белоруссией и Евросоюзом рухнул примерно на 25%.