Донецк, , 19:46 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо военнослужащих. Об этом 13 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника ДНР погибли и семь получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ получил повреждения Донецкий механический завод.