Донецк, , 18:57 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получил повреждения Донецкий механический завод. Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: … проспект Веселый, 76 — «Донецкий механический завод», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибра 152 мм.