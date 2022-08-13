Асбест, Свердловская область, , 18:30 — REGNUM В Асбесте Свердловской области женщина погибла при падении на неё вагона грузового поезда. Об этом пишут местные СМИ.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Как пишет «Новый День «, трагедия произошла на территории местного комбината. 48-летняя женщина зашла в деревянный туалет и в этот момент на постройку рухнул вагон поезда, который проезжал по внутренней железнодорожной линии. Сотрудница предприятия погибла на месте.

В пресс-службе комбината подтвердили журналистам факт трагедии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавим, 21 июля на станции комбината погиб машинист. Это произошло из-за столкновения двух поездов.