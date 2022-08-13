Хельсинки, 13 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Жители Финляндии разошлись во мнениях по поводу того, считать ли заправку автомобиля в России государственной изменой. Об этом говорится в материале финского телеканала Yle.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Телеканал приводит мнение нескольких финских граждан, которые на фоне серьёзного повышения цен на автомобильное топливо в Финляндии оказались перед дилеммой — можно ли продолжать заправляться в России, передаёт РИА Новости. Часть опрошенных Yle людей по-прежнему готовы делать это, в то время как другие считают подобное «государственной изменой», так как деньги, выплаченные за российский бензин, могут пойти на финансирование ВС РФ. При этом многие признают, что им претит идея заправляться в России, однако делать это в Финляндии многим финнам более не по карману.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз принял решение отказаться от поставок российской нефти, что незамедлило сказаться на конечной цене нефтепродуктов в западных странах.