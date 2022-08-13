Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM В Екатеринбурге ранним утром 13 августа внезапно включились сирены. Об этом пишут СМИ.

Екатеринбург Алексей Банников © ИА REGNUM

По информации Е1.ru, их хорошо слышали некоторые жители Пионерского посёлка. В частности, те, которые живут на улице Блюхера. По их словам, вой длился несколько секунд, но был очень громким.

Представители МЧС заявили журналистам, что не планировали включать сирены утром 13 августа. То же сказали в в областном министерстве общественной безопасности. Граждане полагают, что был технический сбой.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 22 июня в Свердловской области включают сирены. Эту акцию приурочивают ко Дню памяти и скорби.