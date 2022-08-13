Энергодар, Украина, 13 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Запорожская ТЭС оказалась под обстрелом ВСУ. Об этом сообщили 13 августа в администрации Энергодара.

Mil.gov.ua Обстрел

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По словам представителей администрации, которые приводят РИА Новости, по прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что обстрелу также подверглись мирные объекты в Мелитополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа ВСУ подвергли артобстрелу Запорожскую АЭС, поставив огромную территорию на грань ядерной катастрофы. После чего глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ВС РФ должны покинуть станцию, а официальные представители США сообщили, что они поддерживают идею создать вокруг АЭС демилитаризованную зону.