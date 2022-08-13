Хельсинки, 13 августа 2022, 17:04 — REGNUM Финляндия разработала механизм снижения количества выдаваемых виз гражданам России, сообщает РИА Новости.
По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, возможности сдавать документы гражданам России для получения туристических виз в страну ограничат организационно на уровне национального законодательства.
В 2019 году граждане России пожали 786 407 заявлений на получение визы, в 2022 году — примерно 17,2 тысячи заявлений. Для сравнения — в 2022 году Данию посетило 141 гражданин России.
Напомним, что ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас, а также президент Украины призвали закрыть для граждан России въезд на территорию ЕС.