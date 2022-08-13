Хельсинки, , 17:04 — REGNUM Финляндия разработала механизм снижения количества выдаваемых виз гражданам России, сообщает РИА Новости.

Шенген Manolo Gómez

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, возможности сдавать документы гражданам России для получения туристических виз в страну ограничат организационно на уровне национального законодательства.

В 2019 году граждане России пожали 786 407 заявлений на получение визы, в 2022 году — примерно 17,2 тысячи заявлений. Для сравнения — в 2022 году Данию посетило 141 гражданин России.

Напомним, что ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас, а также президент Украины призвали закрыть для граждан России въезд на территорию ЕС.