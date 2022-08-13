При разгоне демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты
Кабул, 13 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле. Об этом 13 августа сообщают местные жители.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
По словам очевидцев, один из журналистов работает в газете Afghan Times, другой — в Roidad News. Среди женщин-участниц протестов тоже есть пострадавшие.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле.