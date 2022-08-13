Пекин, 13 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Чистая прибыль китайской компании Huawei Technologies по итогам первой половины 2022 года сократилась на 52% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовый отчёт компании.

A4-Nieuws Huawei

Выручка китайского гиганта за этот период составила 301,6 млрд юаней ($44,73 млрд). В годовом исчислении выручка сократилась на 5,9%.

Председатель правления Huawei Кен Ху рассказал, что падение выручки произошло из-за спада продаж потребительских устройств компании. В Huawei объяснили сокращение продаж смартфонов и ноутбуков замедлением экономики, сбоями из-за COVID-19 и проблемами в цепочке поставок.

При этом Кен Ху отметил, что бизнес Huawei в сфере информационно-коммуникационных технологий продолжает демонстрировать устойчивый рост. Он добавил, что в 2022 году компания нарастила инвестиции в новые технологии, что также повлияло на снижение прибыли.

В 2019 году правительство США ввело санкции в отношении компании Huawei, запретив свободное сотрудничество с американскими производителями программного и аппаратного обеспечения. После этого компания продала суббренд по производству смартфонов Honor.