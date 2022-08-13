МИД РФ не исключил ответа на действия США против российских дипломатов
Москва, 13 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Россия не исключает асимметричного ответа на действия властей США деструктивного характера против российских дипломатов. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
Как отметил в интервью ТАСС Даричев, на сегодняшний день российские загранучреждения в США осуществляют свою работу в крайне сложных условиях, в атмосфере насаждаемой Вашингтоном русофобии и при постоянно вводимых ограничениях против их сотрудников.
При этом он добавил, что последним фактически отказано в свободе передвижения, а также в рутинных контактах в американском Госдепе и других структурах исполнительной и законодательной власти США.
«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — сказал российский дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что в российско-американском диалоге по вопросу об обмене заключёнными действительно упоминаются имена гражданина России Виктора Бута и представителей США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.