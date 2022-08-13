Вашингтон, 13 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В результате изменений в окружающей среде и климате, и злоупотребления фунгицидами в сельском хозяйстве растёт число грибковых инфекций, способных заражать людей и не поддающихся лечению новыми препаратами, которые должны бороться с ними. Об этом 13 августа написал обозреватель Конни Чанг в своей статье для американского издания National Geographic.

PeteLinforth Плесень

По данным автора, в последнее время заболеваемость грибковыми инфекциями заметно выросла. Так, ранее в Индии на фоне заболеваний дыхательных путей, повального лечения стероидами, подавляющими иммунитет, и неконтролируемого диабета резко выросло число умерших пациентов с COVID-19 в результате заражения смертельно опасной грибковой инфекцией, получившей название черной плесени.

«К настоящему моменту было идентифицировано только около 120 тысяч из 5 миллионов видов грибков. Ученые выяснили, что из этих 120 тысяч только несколько сотен могут причинить вред человеку. В то же время изменения в окружающей среде и климате, а также чрезмерное использование фунгицидов в сельском хозяйстве способствуют появлению более приспособленных микроорганизмов, которые демонстрируют устойчивость к имеющимся в распоряжении людей препаратам», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

Также указывается, что инвазивные грибковые инфекции являются опасными из-за своей способности быстро мутировать, попадая в организм человека они выделяют токсины, которые разрушают ткани и которыми они затем могут питаться

При этом отмечается, что неконтролируемое применение фунгицидов (сельскохозяйственного аналога противогрибковых препаратов в медицине) в течение последнего десятилетия выросло в четыре раза. В то же время, грибки, вырабатывая устойчивость к одному препарату, становятся также невосприимчивыми и к другим подобным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзоре Наталья Пшеничная заявила, что в ведомстве не берутся прогнозировать, восстановится ли окончательно обоняние после перенесенного COVID-19.