Москва, 13 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В государственный бюджет вернула с помощью суда свыше 30 санаториев на юге РФ, общая стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей, Генеральная прокуратура России. Об этом 13 августа рассказал источник в правоохранительных органах.

курорт Усть-Качка Санаторий

Как отметил источник, слова которого приводит РИА Новости, ранее с февраля 2022 года иск Гагаринский районный суд по итогам слушания удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ.

«Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц», — сказал он.

Также источник добавил, что руководство названных учреждений обогащалось путём незаконной распродажи вверенного имущества через специально созданное для этого юридическое лицо — ООО «Курортное управление (холдинг)», в результате чего было продано 24 учреждения и 131 объект на общую сумму 3,3 млрд рублей, а часть санаториев перешла под контроль членов руководства профсоюзов, их родственников и подконтрольных лиц.

При этом он указал, что во время заседания прокуроры предлагали ответчикам документально подтвердить свои доводы о реконструкции объектов и представить сведения о законности источников финансирования, однако только два ответчика из 96 смогли это сделать. За ними прокуроры попросили суд признать право на компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашии скорректировали план приватизации республиканского имущества на 2023 год, расширив его за счёт двух объектов в селе Янтиково.