Москва, 13 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре не берутся прогнозировать, восстановится ли окончательно обоняние после перенесенного COVID-19. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Она также сообщила, что до пандемии примерно у 1,5% населения имелись проблемы с обонянием, а после 50 лет их ощущают более 50% населения, после 80 лет — свыше 80%. Если человек имел предрасположенность к таким нарушениям, то после перенесенного COVID-19 они могут продолжаться «неопределенно долго», считает Пшеничная.

Также она заявила, что в настоящее время в России нет необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса.