Москва, 13 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На российские семьи, у которых рождение ребёнка произойдёт до конца 2023 года, предлагается распространить программу семейной ипотеки под 6% годовых. Это следует из разработанной Минфином РФ проекта постановления, обнародованного 12 августа на портале проектов нормативных правовых актов.

Ooobober.ru Ипотека

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом, по информации ведомства, по состоянию на 1 августа 2022 года свыше 372 тыс. семей в России взяли льготную ипотеку на общую сумму 1,3 трлн рублей. Также предполагается, что в результате продления действия льготной ипотеки для семей в 2023 году должно быт выдано 166 тыс. кредитов на общую сумму 1,16 трлн рублей.

В данный момент в льготной программе могут принять участие семьи, где ребёнок родился в период с января 2018 года до 31 декабря 2022 года и взять льготную ипотеку они могут до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минцифры РФ предложила снизить до 3% ставку по льготной ипотеке для специалистов в сфере информационных технологий.