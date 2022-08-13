Таллин, 13 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Решение об ограничении выдачи шенгенских виз гражданам России и запрете их въезда на территорию Эстонии, который начнёт действовать с 18 августа, утвердило эстонское правительство. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба правительства прибалтийской республики.

ИА REGNUM Эстония

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга (18 августа — ред.) он уже не сможет въехать в Эстонию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российские граждане, имеющие шенгенскую визу другой страны или уже находящиеся в зоне действия Шенгенского соглашения, могут въезжать на эстонскую территорию, при этом обеспечивать законность такого въезда будет Департамент полиции и погранохраны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа власти Эстонии заявили, что закроют границы для граждан России с ранее выданными эстонской стороной шенгенскими визами.