Таллин, 13 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. После вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) Балтийское море станет его «внутренним морем». Такое мнение 12 августа высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете Iltalehti.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал он.

При этом Певкур уточнил, что дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива, добавив, что необходимая для этого договорённость была достигнута им во время недавнего визита в Финляндию и встречи с главой финского минобороны Антти Кайкконеном.

Также министр обороны Эстонии уточнил, что эстонская сторона осенью 2021 года приняла решение о покупке ракет Blue Spear для подавления морских целей, производства Израиля, дальность полета которых составляет 290 км, и они могут поражать цели в любом месте побережья Финляндии в Финском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что журналистов «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка после задержания в Эстонии.