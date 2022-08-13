Киев, , 09:37 — REGNUM Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу до 2024 г.

S&P Скриншот fortune.com

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Fitch рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга, в связи с чем долгосрочный рейтинг дефолта эмитента страны в иностранной валюте понижен c С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

S&P при этом понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»).