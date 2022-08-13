Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Власти Афганистана необходимо убедить соблюдать права человека, прежде всего женщин и девочек, каждая сфера жизни которых неоправданно «ограничена под прикрытием морали и посредством религии». Об этом говорится в опубликованном 12 августа заявлении группы независимых экспертов ООН.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

из заявления независимых экспертов ООН «Будущее афганцев крайне мрачно, если международное сообщество не предпримет дополнительные меры, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменили свою политику и соблюдали обязательства в сфере прав человека».

По их оценке в Афганистане нарушаются права множества граждан: правозащитников, журналистов, артистов, работников сферы образования, членов гражданского общества, представителей религиозных и этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями. Но особому «широкомасштабному, систематическому и всеобъемлющему» угнетению «под прикрытием морали и посредством религии» подвергаются женщины и девочки, каждая сфера жизни ограничена.

из заявления независимых экспертов ООН «Дискриминация и насилие не могут быть оправданы ни на каком основании», — убеждены авторы».

Эксперты ООН утверждают, что новое правительство Афганистана за год пребывания у власти «свело на нет» большую часть достигнутого за последние два десятилетия прогресса, не говоря уже о выполнении своих обязательств. А приостановка международной помощи и замораживание афганских активов лишь усугубляет гуманитарный и экономический кризис в стране.

из заявления независимых экспертов ООН «Учитывая прогнозируемое ухудшение гуманитарной ситуации, международное сообщество несёт ответственность за то, чтобы в срочном порядке обеспечить афганцев всем необходимым для жизни, включая продовольствие, воду, образование, средства к существованию и безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, более 70 международных экспертов и экономистов обратились с письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой разблокировать активы Афганистана.

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