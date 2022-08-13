Нью-Йорк, США, 13 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Власти Афганистана необходимо убедить соблюдать права человека, прежде всего женщин и девочек, каждая сфера жизни которых неоправданно «ограничена под прикрытием морали и посредством религии». Об этом говорится в опубликованном 12 августа заявлении группы независимых экспертов ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

из заявления независимых экспертов ООН «Будущее афганцев крайне мрачно, если международное сообщество не предпримет дополнительные меры, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменили свою политику и соблюдали обязательства в сфере прав человека».

По их оценке в Афганистане нарушаются права множества граждан: правозащитников, журналистов, артистов, работников сферы образования, членов гражданского общества, представителей религиозных и этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями. Но особому «широкомасштабному, систематическому и всеобъемлющему» угнетению «под прикрытием морали и посредством религии» подвергаются женщины и девочки, каждая сфера жизни ограничена.

из заявления независимых экспертов ООН «Дискриминация и насилие не могут быть оправданы ни на каком основании», — убеждены авторы».

Эксперты ООН утверждают, что новое правительство Афганистана за год пребывания у власти «свело на нет» большую часть достигнутого за последние два десятилетия прогресса, не говоря уже о выполнении своих обязательств. А приостановка международной помощи и замораживание афганских активов лишь усугубляет гуманитарный и экономический кризис в стране.

из заявления независимых экспертов ООН «Учитывая прогнозируемое ухудшение гуманитарной ситуации, международное сообщество несёт ответственность за то, чтобы в срочном порядке обеспечить афганцев всем необходимым для жизни, включая продовольствие, воду, образование, средства к существованию и безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, более 70 международных экспертов и экономистов обратились с письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой разблокировать активы Афганистана.