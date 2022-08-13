В ООН призвали добиваться от властей Афганистана соблюдения прав человека
Нью-Йорк, США, 13 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Власти Афганистана необходимо убедить соблюдать права человека, прежде всего женщин и девочек, каждая сфера жизни которых неоправданно «ограничена под прикрытием морали и посредством религии». Об этом говорится в опубликованном 12 августа заявлении группы независимых экспертов ООН.
По их оценке в Афганистане нарушаются права множества граждан: правозащитников, журналистов, артистов, работников сферы образования, членов гражданского общества, представителей религиозных и этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями. Но особому «широкомасштабному, систематическому и всеобъемлющему» угнетению «под прикрытием морали и посредством религии» подвергаются женщины и девочки, каждая сфера жизни ограничена.
Эксперты ООН утверждают, что новое правительство Афганистана за год пребывания у власти «свело на нет» большую часть достигнутого за последние два десятилетия прогресса, не говоря уже о выполнении своих обязательств. А приостановка международной помощи и замораживание афганских активов лишь усугубляет гуманитарный и экономический кризис в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, более 70 международных экспертов и экономистов обратились с письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой разблокировать активы Афганистана.