Вашингтон, 13 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX 12 августа произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников Starlink. Трансляция запуска ведётся на сайте SpaceX.

Spacex.com Приземление первой ступени ракеты-носителя Falcon 9

Ракета-носитель стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 14:40 по местному времени (00:40 мск 13 августа). В этот раз на низкую околоземную орбиту планируется вывести 46 аппаратов сети Starlink.

В сообщении компании отмечается, что первая ступень Falcon 9 ранее использовалась уже в девяти запусках и вновь должна опуститься на платформу в Тихом океане для использования в последующих пусках.

Напомним, предшествующий вывод на орбиту партии из 52 мини-спутников Starlink был осуществлён компанией 9 августа с космодрома на мысе Канаверал. К настоящему времени из запланированных 11 тыс. аппаратов компания вывела на околоземную орбиту уже более 2,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти решили не давать компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, субсидию в размере порядка $900 млн.