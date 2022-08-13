Тегеран, , 08:53 — REGNUM 12 августа иранский дипломат на условиях анонимности заявил, что Исламская Республика взвешивает европейские предложения по венскому соглашению, чтобы обеспечить выполнение своих требований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Иранский дипломат, который подробно информирован о процессе продолжающихся переговоров в Вене, заявил IRNA, что европейские предложения будут приемлемы, если они будут вызывать доверие в различных вопросах, включая политические претензии, связанные с вопросами МАГАТЭ, санкций и гарантий.

Далее он отметил, что Исламская Республика рассматривает европейские предложения, чтобы убедиться, что ее требования будут выполнены.

«Иран должен проанализировать, обеспечат ли эти предложения требования Ирана в различных областях, включая политические претензии, касающиеся вопросов МАГАТЭ, санкций и гарантий для достижения долгосрочного соглашения», — сообщил источник.

The Wall Street Journal ранее процитировала слова европейского дипломата о том, что ЕС представил Ирану «окончательный текст соглашения для возобновления действия ядерной сделки».