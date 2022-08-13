Тегеран, 13 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 12 августа иранский дипломат на условиях анонимности заявил, что Исламская Республика взвешивает европейские предложения по венскому соглашению, чтобы обеспечить выполнение своих требований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Иранский дипломат, который подробно информирован о процессе продолжающихся переговоров в Вене, заявил IRNA, что европейские предложения будут приемлемы, если они будут вызывать доверие в различных вопросах, включая политические претензии, связанные с вопросами МАГАТЭ, санкций и гарантий.

Далее он отметил, что Исламская Республика рассматривает европейские предложения, чтобы убедиться, что ее требования будут выполнены.

«Иран должен проанализировать, обеспечат ли эти предложения требования Ирана в различных областях, включая политические претензии, касающиеся вопросов МАГАТЭ, санкций и гарантий для достижения долгосрочного соглашения», — сообщил источник.

The Wall Street Journal ранее процитировала слова европейского дипломата о том, что ЕС представил Ирану «окончательный текст соглашения для возобновления действия ядерной сделки».