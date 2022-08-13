Москва, , 06:47 — REGNUM Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС с украинской стороны вызывает множество вопросов, заявила официальных представитель МИД России Мария Захарова по итогам заседания Совбеза ООН.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Она указала, что генсек организации отказался посылать какие-либо сигналы киевским властям. Захарова считает, что Гутерреш либо не хочет, либо не может «признать реальность». Она добавила, что именно из-за позиции генсека ООН сорвалась уже почти согласованная поездка миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию.

По мнению Захаровой, Запад готов закрывать глаза на любые действия киевского режима, даже если от этого будут страдать жители Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что обстрелы Запорожской АЭС с украинской стороны могут привести к катастрофе в центре Европы, если их не остановить. Он также призвал Киев и страны, способные оказывать влияние на киевский режим, сделать все возможное, чтобы прекратить обстрелы.