Донецк, , 06:32 — REGNUM Территорию Донецкой Народной Республики дважды обстреляли после наступления полуночи украинские боевики. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый обстрел киевскими боевиками территории ДНР произошёл в 00:10 мск. Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним шесть снарядов калибром 152 мм. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово.

Второй обстрел украинские боевики осуществили в 04:45 мск, со стороны населённого пункта Зайцево (северное) киевские военные обстреляли южную часть населённого пункта Зайцево, выпустив шесть мин калибром 120 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

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