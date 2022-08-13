Донецк, 13 августа, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Территорию Донецкой Народной Республики дважды обстреляли после наступления полуночи украинские боевики. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Первый обстрел киевскими боевиками территории ДНР произошёл в 00:10 мск. Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним шесть снарядов калибром 152 мм. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово.

Второй обстрел украинские боевики осуществили в 04:45 мск, со стороны населённого пункта Зайцево (северное) киевские военные обстреляли южную часть населённого пункта Зайцево, выпустив шесть мин калибром 120 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.