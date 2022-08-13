Гавана, , 05:09 — REGNUM Тела четырех погибших обнаружили следователи на территории сгоревшего нефтехранилища в провинции Матансас на Кубе, заявил глава кубинского минздрава Хосе Порталь на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Работа на месте происшествия позволила идентифицировать первые фрагменты костных останков, принадлежащих четырем разным людям», — рассказал он.

Порталь добавил, что на месте происшествия продолжаются работы по поиску и опознанию погибших. Этим занимаются следователи и судебно-медицинские эксперты.

В кубинском минздраве уточнили, что из 132 пострадавших при пожаре четверо остаются в критическом состоянии. Также 23 из них лечатся в кубинских больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас произошел 5 августа. К 9 августа огонь затронул четыре резервуара с горючим из восьми. На ликвидацию возгорания ушло почти семь суток. В результате пожара погибли двое спасателей, еще 14 пропали без вести.

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