США осенью отправят в Европу более 250 военнослужащих
Вашингтон, 13 августа, 2022, 00:51 — ИА Регнум. США осенью направят в Европу не менее 260 военнослужащих из состава элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
Предполагается, что отправка военнослужащих в Европу «будет носить временный характер». О точных сроках отправки и месте дислокации контингента в Европе информация не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение перебросить в Европу элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию армии Соединённых Штатов, которая принимала активное участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны. Порядка 2400 солдат этой дивизии будут расквартированы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии для усиления восточного фланга НАТО.