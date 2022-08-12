Москва, 12 августа, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Около 30 авиарейсов задержано и отменено в аэропортах Московского авиационного узла в ночь на субботу, 13 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменён один рейс и ещё восемь рейсов задержано, в «Домодедово» задерживается 14 рейсов, ещё пять рейсов задержано в «Шереметьево».

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.