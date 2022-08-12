Белград, , 23:01 — REGNUM Сербии не нужны военные базы иностранных государств на своей территории, страна намерена соблюдать нейтралитет и сама способна себя защитить. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфиреTV Prva.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербиябудет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию», — сказал Вучич.

Также президент Сербии отметил, что его страна не намерена стыдиться своих «хороших отношений» с Россией, США и Китаем. При этом Сербия намерена оставаться на «европейском пути».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешние сербские власти нацелены на вступление в Европейский союз, однако для этого им нужно каким-то способом разрешить проблему Косова. Сделать этого не поступившись национальными интересами и территориальной целостностью своей страны они не могут.