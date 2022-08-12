Вашингтон, 12 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Власти США приняли решение перебросить в Европу элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию армии Соединенных Штатов, которая, в своё время, принимала активное участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны. Об этом сегодня, 12 августа, сообщило представительство США при военном блоке НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием «Кричащие орлы», возвращается в Европу», — сообщает представитель США при Североатлантическом альянсе.

Уточняется, что порядка 2400 солдат этой дивизии будут расквартированы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии для усиления восточного фланга НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО согласовали план по значительному наращиванию сил альянса на восточном фланге на фоне вооруженного конфликта не Украине. При этом усление будет проводится в короткие сроки — к 2023 году.

Предполагается, что на восточном фланге НАТО будут сосредоточены силы высокой готовности численностью до 300 тысяч солдат и офицеров. Состав боевых групп будет наращен до «бригадного» уровня. В регионе будут созданы склады оружия, техники и боеприпасов «предварительного позиционирования».