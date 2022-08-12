Екатеринбург, , 21:30 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга не смог обыграть воронежский «Факел» в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Команда Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Рамазан Гаджимуратов, Хызыр Аппаев, Сергей Божин, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов и Ираклий Квеквескири. На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Черов, Альшин, Суслов, Божин (Дашаев, 82’), Морозов (Магаль, 63’), Акбашев, Мендель (Шаваев, 82’), Дмитриев (Квеквескири, 83’), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71’).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Егорычев (Юшин, 87’), Бевеев, Кузьмичев, Герасимов, Коновалов (Сунгатулин, 87’), Мишкич, Подберезкин (Каштанов, 79’), Гаджимуратов (Железнов, 75’), Бикфалви.

«Факел», набрав три очка, временно обошел «Локомотив» и «Пари НН» и поднялся на 12-е место. «Урал» с одним очком остался на последней 16-й строчке в зоне вылета.