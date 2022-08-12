Екатеринбург, 12 августа, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга не смог обыграть воронежский «Факел» в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда Урал

Желтые карточки получили Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Рамазан Гаджимуратов, Хызыр Аппаев, Сергей Божин, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов и Ираклий Квеквескири. На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Черов, Альшин, Суслов, Божин (Дашаев, 82’), Морозов (Магаль, 63’), Акбашев, Мендель (Шаваев, 82’), Дмитриев (Квеквескири, 83’), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71’).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Егорычев (Юшин, 87’), Бевеев, Кузьмичев, Герасимов, Коновалов (Сунгатулин, 87’), Мишкич, Подберезкин (Каштанов, 79’), Гаджимуратов (Железнов, 75’), Бикфалви.

«Факел», набрав три очка, временно обошел «Локомотив» и «Пари НН» и поднялся на 12-е место. «Урал» с одним очком остался на последней 16-й строчке в зоне вылета.