Бухарест, , 21:27 — REGNUM Правительство Румынии выступило с инициативой повышения заработной платы преподавателям средних и средне-специальных учебных заведений страны. Об этом 12 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Учитель Цитата из т/ф «Большая перемена», реж. Алексей Коренев, 1972–1973 гг.

По словам министра образования страны Сорина Кымпяну, в первую очередь эти выплаты получат «наиболее нуждающиеся учителя».

Сорин Кымпяну «Таковых педагогов у нас очень много, есть проблема. Кабмин постарается найти необходимые финансовые средства».

О какой именно сумме идет речь, не сообщается. В данный момент средняя зарплата учителя в Румынии составляет 3800 леев ($800).

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