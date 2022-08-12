Бухарест, 12 августа 2022, 21:27 — REGNUM Правительство Румынии выступило с инициативой повышения заработной платы преподавателям средних и средне-специальных учебных заведений страны. Об этом 12 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По словам министра образования страны Сорина Кымпяну, в первую очередь эти выплаты получат «наиболее нуждающиеся учителя».
О какой именно сумме идет речь, не сообщается. В данный момент средняя зарплата учителя в Румынии составляет 3800 леев ($800).
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