Белореченск, Краснодарский край, , 21:19 — REGNUM В Белореченском районе Краснодарского края археологи в ходе раскопок на курганах XIII–XV веков обнаружили погребение знатной женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 12 августа.

Пресс-служба Института археологии РАН

В погребении обнаружены фрагменты шёлковой ткани, бронзовые поясные наборы, нашивные бляшки и подвески, украшения. Установлено, что захоронение эпохи средневековья не раз подвергалось разграблению.

Предположительно, погребённая женщина имела адыго-генуэзско-ордынское происхождение.