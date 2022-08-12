Геленджик, Краснодарский край, , 21:17 — REGNUM Геленджик с начала 2022 года посетили более 1,5 млн туристов. Загрузка отелей в городе-курорте превышает 80%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 12 августа.

Аквапарк в Геленджике Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

«Геленджик — один из флагманских курортов Кубани. В последние годы отмечается значительный рост турпотока. С начала года Геленджик посетили свыше 1,5 млн человек, что на уровне показателей прошлого года. Средства размещения в августе заполнены на 82,5%», — отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Власти планируют восстановить работу 26 закрытых отелей и санаториев, которые смогут ежегодно принимать до 70 тыс. человек.