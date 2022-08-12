Ростов-на-Дону, 12 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 504 человека, выписаны с выздоровлением 74 пациента, переболевшие COVID-19. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф» 12 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В инфекционные стационары попали 59 пациентов нуждающиеся в госпитализации. За последние сутки умерших от COVID-19 нет.

Всего в Ростовской области подтверждено 386 592 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 372 453 пациента. Победить COVID-19 не смогли 10 970 пациентов.