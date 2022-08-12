Рим, , 21:12 — REGNUM Правоконсервативные партии Италии, очевидно, рассчитывают получить контроль над всеми уровнями политической власти в стране, заявил 12 августа лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Governo.it

Так он прокомментировал заявления лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони о том, что если страна перейдет на прямые выборы президента, то действующий формальный глава государства Серджо Маттарелла должен будет уйти в отставку.

Берлускони пояснил, что всего лишь описал очевидные политические последствия конституционной реформы в том случае, если она будет проведена, но либералы и популисты увидели в словах Берлускони намек на то, что новым президентом страны хочет стать он сам.

«Мелони собирается стать премьером, Сальвини — вице-премьером и главой МВД, Берлускони — президентом. Таков их план», — заявил Конте.

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.