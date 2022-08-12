Рим, , 20:56 — REGNUM Действующий президент Италии Серджо Маттарелла, вероятно, должен будет уйти в отставку, если будет принято решение о переходе на прямые президентские выборы, заявил 12 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Серджо Маттарелла Quirinale.it

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра). Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.