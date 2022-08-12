Екатеринбург, 12 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Свердловской области ГИБДД оштрафовала водителя «ГАЗели» за непристёгнутого игрушечного кота. Об этом пишут СМИ.

Fas.gov.ru Штраф

Система контроля за соблюдением Правил дорожного движения посчитала за пассажира игрушку, прилепленную к лобовому стеклу со стороны пассажирского сиденья. А затем мужчине выписали штраф в размере тысячи рублей.

Гражданин обратился за разъяснениями в ведомство. И там ответили, что платить штраф за непристёгнутого кота не нужно. Но для этого мужчина должен обжаловать в установленном законом порядке постановление о наложении на него санкции.

Отметим, ошибки в работе системы контроля встречаются нередко. В результате «письма счастья» уходят невиновным водителям, например, за скорость, которую их автомобиль просто технически не может развить.