Подгорица, , 20:58 — REGNUM Высылка российского дипломата из Черногории портит отношение Москвы к руководству республики. Подгорица совершила враждебное действие, сообщили 12 августа в пресс-службе российского посольства в республике.

Агрессия и оскорбление

Российское ведомство назвало высылку дипломата необоснованной и предупредило, что она негативно отразится на отношениях с Москвой. Действия Подгорицы явно «несамостоятельны» и совершенно «безответственны».

«На этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российскому дипломату, объявленному сегодня, 12 августа, персоной нон грата в Черногории, власти республики дали неделю на организацию отъезда.

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