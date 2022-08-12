Гомель, Белоруссия, 12 августа, 2022, 23:11 — ИА Регнум. В Гомеле огласили приговор 50-летнему уроженцу России Михаилу Листопадову, который обвинялся в участии в протестах и приготовлении к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Об этом сообщает «Гомельская правда».

ИА REGNUM Манифестация. Белоруссия

Дело рассматривалось в закрытом режиме. На чьей стороне планировал воевать доброволец и когда его задержали в публикации не сообщается.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям и назначил три года лишения свободы в колонии общего режима.