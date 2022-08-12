София, 12 августа 2022, 20:43 — REGNUM В Болгарии средняя заработная плата выросла по сравнению с первым кварталом 2022 года на 7,8%. Об этом 12 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Борис Григорьев. Бедность. 1925
Борис Григорьев. Бедность. 1925

Согласно данным Национального статистического института Болгарии (НСИ), на данный момент среднемесячный оклад жителя Болгарии составляет 1710 левов ($890). Наибольший прирост средств наблюдается в системе торговле.

При этом, по информации того же НСИ, более 75% населения Болгарии не имеют возможности оплачивать коммунальные услуги.

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