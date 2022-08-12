Москва, , 20:37 — REGNUM Московское «Динамо» объявило о подписании 22-летнего центрального полузащитника сборной Израиля по футболу Эдена Карцева. Об этом 12 августа сообщается на официальном сайте клуба.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, до конца сезона Карцев будет выступать за «Динамо» на правах аренды. В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Эден Карцев, выступая за «Маккаби Тель-Авив», принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

На данный момент «Динамо» с двумя победами и восемью очками занимает четвертое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. В пятом туре московский клуб встретится с «Краснодаром».