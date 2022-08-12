Москва, 12 августа, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Московское «Динамо» объявило о подписании 22-летнего центрального полузащитника сборной Израиля по футболу Эдена Карцева. Об этом 12 августа сообщается на официальном сайте клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

По информации источника, до конца сезона Карцев будет выступать за «Динамо» на правах аренды. В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Эден Карцев, выступая за «Маккаби Тель-Авив», принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

На данный момент «Динамо» с двумя победами и восемью очками занимает четвертое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. В пятом туре московский клуб встретится с «Краснодаром».