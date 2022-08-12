Брюссель, 12 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, написал 12 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

European Parliament Жозеп Боррель

Комментируя поддержанную США инициативу генсека ООН Антониу Гутерреша по созданию так называемой демилитаризованной зоны вокруг АЭС, глава европейской дипломатии сказал, что и он тоже «за».

Боррель подчеркнул, что должен произойти «полный вывод российских войск», а уже затем на АЭС должны приехать специалисты по ядерной энергетике из МАГАТЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что только присутствие ВС РФ сохраняет Запорожскую АЭС в безопасности: в противном случае украинская армия устроит катастрофу на станции.