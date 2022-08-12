Таллин, 12 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Россия не претендует на то, чтобы сделать Балтийское море своим, но и хозяйничать в нём натовцам не даст, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 августа, комментируя высказывания министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

ИА REGNUM Эстония

Как сообщалось ранее, Певкур заявил, что Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны. Министр считает, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии объединение систем ПРО позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей и превратить Балтийское море во «внутреннее море НАТО».

«В Минобороны Эстонии сидят чудаки: какую такую «общую систему противоракетной обороны» они хотят создать вместе с финнами, если даже американцы признали, что против российского гиперзвукового оружия они пока бессильны? Не Финский залив они закроют для нашего ВМФ, а свою государственность.

Россия не претендует на то, чтобы сделать Балтийское море своим, но и хозяйничать в нём натовцам не даст. Финнам же я бы напомнил в данной связи об уязвимости важного для экономики их страны Сайменского канала, проходящего через территорию России», — отметил Михаил Демурин.