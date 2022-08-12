* запрещённая в России организация

Минск, , 22:59 — REGNUM Журналистке телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Марии Борзуновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) запретили въезд в Белоруссию. Об этом она сообщила 12 августа в своем телеграм-канале.

Логотип телеканала «Дождь» Tvrain.ru

Журналистка рассказала, что ей прислали скриншот из базы МВД Белоруссии.

«Оказывается я там значусь в списке как лицо, которым въезд в страну «запрещëн и нежелателен». Самое забавное, что сайт этот без VPN открывается только на территории Белоруссии, то есть, чтобы узнать, что ты невъездной в Белоруссию, тебе сначала надо въехать в… Белоруссию», — написала Борзунова.

Журналистка напомнила, что в России еë ранее признали иноагентом из-за переводов от гражданки Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Борзунова в 2020 году освещала протесты в Белоруссии. Через год после выборов 9 августа она выпустила фильм о политической эмиграции из Белоруссии.