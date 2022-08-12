Минск, 12 августа, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Белорусские политики во главе с Вероникой Цепкало, Ольгой Карач и Дмитрием Болкунцом собираются провести выборы в «альтернативный парламент». Они просят ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент оказать им помощь в проведении выборов и прислать международных наблюдателей. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

Iryna Pranovich Вероника Цепкало

По замыслу оппозиционеров, «Национальный Совет Республики Белоруссия» будет избираться на два года, в состав войдут 45 человек. В нëм будет несколько комитетов — по развитию гражданского общества и конституционной реформе, по национальной безопасности, по экономике и финансам, по международным делам, по правам человека, освобождению и реабилитации политических заключëнных и другие.

Как рассказывают авторы идеи, такая «альтернатива парламенту» должна будет действовать до смены власти в Белоруссии.

Как именно будут проводиться выборы в «Нацсовет», пока не ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.